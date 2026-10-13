Mit „Tat+Ort+Meiningen“ wurde am vergangenen Samstag im „Ernestiner Hof“ ein spannender Kriminalfall auf musikalisch unterhaltsame Weise gelöst.
Musikalischer Krimiabend Mordfall mit Witz und Musik
Ulrike Scherzer 13.10.2026 - 16:00 Uhr
Ein Mordfall, bekannte Melodien und jede Menge Humor: Die „Cross-Oper“ im Meininger Ernestiner Hof begeisterte das Publikum. Wegen der großen Nachfrage gibt es eine Zugabe.
Mit „Tat+Ort+Meiningen“ wurde am vergangenen Samstag im „Ernestiner Hof“ ein spannender Kriminalfall auf musikalisch unterhaltsame Weise gelöst.