Beim Orgelsommer-Konzert am Freitagabend in der Stadtkirche Sankt Jakobus in Ilmenau erlebten über hundert Zuhörer ein besonderes musikalisches Ereignis. Die Musiker Volker Jaekel an der großen Walcker-Orgel und dem Portativ sowie Gert Anklam an zwei Saxophonen und einer chinesischen Mundorgel präsentierten seltene und schöne Klänge. Die chinesische Mundorgel, ein Instrument mit einer über 3.000 Jahre alten Geschichte, faszinierte das Publikum.