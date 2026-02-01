„Thank you for the music“. So passend der Abba-Titel gewesen wäre, ihm hat sich Bürgermeister Heiko Voigt zum Jahresempfang nicht bedient, als er der „New Memory Band“ im Nachgang ihrer Trennung im Herbst 2025 im Namen der Stadt Sonneberg seinen Dank ausspricht. Vielmehr beruft er sich auf die Künstler, deren Musik die Sonneberger Hobbykapelle am liebsten und zum Teil auch schon selbst so lange spielte.