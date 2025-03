Ikone der Transformation

Geboren als Stefani Joanne Angelina Germanotta am 28. März 1986 in New York City, begann Gaga ihre Karriere in Manhattan. Ihr Debütalbum "The Fame" (2008) brachte ihr über Nacht auch internationalen Ruhm. Dabei klingen Hits wie "Just Dance" und "Poker Face" immer noch nach. 14 Grammys hat die Musikerin für ihre Arbeit bisher einstreichen können.