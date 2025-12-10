Der Reigen weihnachtlicher Klänge am dritten Adventswochenende wird angeführt vom Kammerchor der TU Ilmenau, der im 40. Jahr seines Bestehens sein diesjähriges Weihnachtskonzert unter den Titel „O Nata Lux“ gestellt hat und dabei deutsche und internationale Weihnachtslieder ebenso erklingen lässt wie traditionelle und moderne Chorsätze sowie Werke unter anderem von Erhard Mauersberger, Morten Lauridsen und Ola Gjeilo. Nach der Premiere am Samstag in Erfurt-Salomonsborn ist „O Nata Lux“ dann am Sonntag, 14. Dezember, ab 17 Uhr in Ilmenau in der katholischen Kirche St. Josef, zu hören (bitte beachten: Das Konzert ist am Sonntag, nicht wie in anderen Medien angekündigt am Samstag!).