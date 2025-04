Bedeutungsschwere Sätze platziert Zartmann gekonnt wie nebenbei. "Ich schreib dir nicht zurück, aber schlaf dann ein in deinen Klamotten", heißt es etwa in "Wann schreib ich einen Song über dich". Ältere Semester erinnern sich vielleicht zurück an den Verlust einer großen Liebe, Jüngere bekommen einen Vorgeschmack, was noch kommen könnte.