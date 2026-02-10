Musik Wie die "Hunger Games"? Fans kämpfen um Konzerttickets

Digitale Warteschlangen sorgten für ein faires und transparentes Verfahren, heißt es. Insgesamt sei die Nachfrage nach Live-Entertainment gestiegen, besonders bei Künstlern mit sehr hoher Anziehungskraft. "Damit steigen die Anforderungen an Ticketing-Systeme deutlich." Der Ticketanbieter Ticketmaster, über den etwa der Verkauf der Harry-Styles-Karten lief, antwortete auf eine Anfrage zunächst nicht.

Ein weiterer Grund für Fanfrust: der kommerzielle Schwarzmarkt und Zweithandel. Oft werden ungültige oder schon personalisierte Tickets verkauft, die andere nicht mehr nutzen können, wie Markus Hagge, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen erklärt. "Es passiert leider auch, dass verkaufte Tickets gefälscht sind oder zu überhöhten Preisen vertrieben werden."

Mehr Bots unterwegs - Zweitmarkt ein Problem

Auch der BDKV kennt dieses Problem. "In diesem Markt wirken teilweise technisch hochgerüstete Akteure am Kartenkauf mit, die mit Bots versuchen, möglichst viele Karten zu kaufen, und damit schneller als die normalen Fans sind", sagt Everke.

Solche Zweitmarkthändler sorgten teilweise für einen Druck, unter dem auch mal Server kollabieren könnten. Teils verlangten sie Aufschläge bis zum Sechzehnfachen des ursprünglichen Kartenpreises.

Das frustriere nicht nur Fans, sondern auch Künstler und die Veranstaltenden, so der Geschäftsführer. Der BDKV setzt sich daher eigenen Angaben zufolge auf nationaler und EU-Ebene dafür ein, den Verbraucherschutz auf dem Zweitmarkt zu verbessern.

Auch Eventim berichtet von einer Zunahme automatisierter Kaufversuche und Bots, insbesondere mit dem Ziel, Tickets überteuert auf nicht autorisierten Zweitmärkten weiterzuverkaufen. Dagegen setzt der Anbieter eigenen Angaben nach auf ein "Bündel wirksamer technischer und organisatorischer Maßnahmen".