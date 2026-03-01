Musik-Wettbewerb Deutschland schickt Sarah Engels zum ESC - Feuer inklusive

Raab ist nur noch eine Erinnerung

Anders als in den Vorjahren verantwortete diesmal nicht mehr der Norddeutsche Rundfunk (NDR) den Auswahlprozess, sondern der Südwestrundfunk (SWR). Der Sender hat die Federführung innerhalb der ARD übernommen und setzte unter anderem auf sogenannte Songwriting-Camps, um geeignete ESC-Titel zu entwickeln.

Nicht mehr Teil der Auswahlmaschinerie war Moderator Stefan Raab, der noch im vergangenen Jahr wegen der deutschen ESC-Misere reaktiviert worden war. Mit Platz 15 war er allerdings an den eigenen Ambitionen gescheitert.

Beim Vorentscheid kam Raab nun nur noch als Erinnerung und Parodie vor. Als die Moderatorinnen Hazel Brugger (32) und Barbara Schöneberger (51) ein Medley bekannter ESC-Lieder vortrugen, sangen sie mit schneeweißen Zahnreihen auch "Wadde hadde dudde da?" - Raabs ESC-Song aus dem Jahr 2000.

Österreich ist in diesem Jahr ESC-Gastgeber, weil es den Wettbewerb 2025 mit dem Countertenor JJ gewonnen hat. Vorab hat die Teilnahme Israels für Diskussionen gesorgt. Einige Länder boykottieren den ESC als Reaktion auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen.