Musik: Vor Unheilig-Comeback: Der Graf hadert mit ergrautem Bart

Campingleben mit Star-Effekt

In seiner Auszeit war er unter anderem campen. Die Kunstfigur, die er geschaffen hatte, ließ sich aber nicht abstreifen. "Auf einem Campingplatz irgendwo in Spanien war ich zum Beispiel gerade am Aufbauen. Wie man es so kennt: Markise rausdrehen, Stühle aufbauen", erzählte er der dpa. "Da kam plötzlich der Camper von nebenan und sagte als Erstes zu mir: "Ey, du machst doch Musik, oder?" Ein anderer sprach mich auf einem Campingplatz beim Geschirrspülen an. Ich stand da mit meinem Eimer und in Badehose, und jemand fragte mich: "Bist du nicht dieser Typ von Unheilig?" Es war skurril."