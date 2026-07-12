Musik vor historischer Kulisse Rattle dirigiert Mega-Konzert beim 40. "Kissinger Sommer"

Bad Kissingen (dpa/lby) - Stardirigent Sir Simon Rattle wird mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks am heutigen Sonntag den 40. Geburtstag des renommierten Musikfestivals "Kissinger Sommer" feiern. Die Besucher erwartet am Abend (19.30 Uhr) ein Open-Air-Spektakel auf dem Turnierplatz der Kleinstadt in Unterfranken mit mehr als 600 Chorsängern aus ganz Bayern. Höhepunkt des Abends ist nach Festivalangaben Carl Orffs "Carmina Burana". Hinzu kämen Werke von Aaron Copland, Judith Weir und Ralph Vaughan Williams.