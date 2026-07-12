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  4. Rattle dirigiert Mega-Konzert beim 40. "Kissinger Sommer"

Musik vor historischer Kulisse Rattle dirigiert Mega-Konzert beim 40. "Kissinger Sommer"

3.500 Sitzplätze, internationale Gäste, Musik unter freiem Himmel: Beim 40. «Kissinger Sommer» trifft Klassik auf Festival-Feeling. Welche Highlights das Publikum erwarten.

Bad Kissingen (dpa/lby) - Stardirigent Sir Simon Rattle wird mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks am heutigen Sonntag den 40. Geburtstag des renommierten Musikfestivals "Kissinger Sommer" feiern. Die Besucher erwartet am Abend (19.30 Uhr) ein Open-Air-Spektakel auf dem Turnierplatz der Kleinstadt in Unterfranken mit mehr als 600 Chorsängern aus ganz Bayern. Höhepunkt des Abends ist nach Festivalangaben Carl Orffs "Carmina Burana". Hinzu kämen Werke von Aaron Copland, Judith Weir und Ralph Vaughan Williams. 

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Mit den etwa 3.500 Sitzplätzen, einer aufwendigen technischen Infrastruktur und der Aufzeichnung durch den Bayerischen Rundfunk zählt die Veranstaltung den Angaben nach zu den größten Projekten in der Geschichte des Festivals. Das Konzert soll insgesamt etwa zweieinhalb Stunden dauern inklusive einer 20-minütigen Pause. 

Gäste aus aller Welt beim Festival

Der "Kissinger Sommer" ist ein internationales Musikfestival und dauert noch bis zum 18. Juli. Es zählt nach eigenen Angaben Jahr für Jahr etwa 30.000 Besucher. 

Intendant ist Alexander Steinbeis. Der gebürtige Münchner hat seit mehr als vier Jahren die künstlerische Leitung inne. Davor war er 13 Jahre lang Direktor des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin.

Seit dem 11. Juni gibt es in der Kurstadt Symphoniekonzerte, Kammermusik, Rezitals, Chansonabende und Late-Night-Events. Die Veranstaltungen finden in der Welterbe-Stadt traditionell vor oder in eleganter Kulisse statt - im Regentenbau, dem Kurtheater, im Arkadenbau oder im Luitpoldbad sollen die Besucher musikalisch ins 18. Jahrhundert eintauchen.

Das Festival wurde 1986 zum ersten Mal ausgerichtet. Seither strömen auch Tausende ausländische Gäste in die Kurstadt.