Echolon

Direkt neben den kugeligen Radomen der ehemaligen Echelon-Abhöranlage in Bad Aibling können Electro- und House-Fans am 14. und 15. August abfeiern. Das Festival in der Nähe von Rosenheim bietet heuer mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler, die der Menge auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne auf sechs Bühnen einheizen - eine davon wird von der berühmt-berüchtigten Eventreihe Symbiotikka aus dem KitKat Club in Berlin gehostet.

Doch auch an anderen Orten werden DJ's auflegen, etwa in einer Silent Disco oder einem Technobus auf dem Campingplatz. Sogar einen Shuttle zum Badesee gibt es - damit die Raver nach der Entspannung in der dortigen Chill-Out-Area wieder mit Energie zurück zum Festivalgelände kommen.