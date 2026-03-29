Kulturarena Jena

Wer Lust auf Festival-Feeling hat, ohne gleich ein langes Wochenende dafür Campen zu gehen, kann einzelne Konzerte bei der Kulturarena in Jena besuchen. Vom 8. Juli bis zum 23. August sind dort unterschiedlichste Bands und Einzelkünstlerinnen zu erleben. Auf dem Theatervorplatz spielen etwa Les Négresses Vertes, die Indie-Pop-Gruppe Buntspecht und die Bassistin und Sängerin Nik West. Schon ausverkauft sind die Konzerte von "Bosse" und "Von Wegen Lisbeth". Ticketpreise variieren je nach Konzert; günstiger als an der Abendkasse sind sie im Vorverkauf.