Musik: Umfrage: Hintergrundmusik beim Shoppen lässt Kassen klingeln

München - Musik belebt das Geschäft - zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Umfrage. Im Einzelhandel steigert demnach Hintergrundmusik den Umsatz um durchschnittlich 8 Prozent, in der Gastronomie um 5,4 Prozent, heißt es in einer Mitteilung der Verwertungsgesellschaft Gema in München. Mehr als 200 Unternehmen bundesweit waren für die Music Impact Studie befragt worden, darunter Geschäfte, Restaurants, Bars, Baumärkte, Kioske oder Cafés. Untersucht wurden eine Woche mit und eine Woche ohne Hintergrundmusik in demselben Betrieb.