Dublin - Der in England geborene U2-Gitarrist David Howell Evans (63) hat die irische Staatsbürgerschaft angenommen. "Für uns alle ist es ein monumentaler Tag", sagte der unter dem Künstlernamen The Edge weltbekannte Musiker dem Sender RTÉ nach der feierlichen Zeremonie in Killarney. Am Montag und Dienstag nahmen rund 7.500 Menschen die irische Staatsbürgerschaft an.