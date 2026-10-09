Privat feiert Sivan auch gern in Berliner Clubs. "Ich mag einfach total, wie es da immer noch richtig darum geht, Leute zusammenzubringen, um Musik zu hören, die sie mögen", sagt er. Besonders schätze er dort das Gefühl von Sicherheit, wenn er beim Tanzen einmal vollständig loslassen wolle - ohne Handys oder Vorurteile.

Von wilden Clubnächten ins einsame Schlafzimmer

Mit dem vierten Lied "Cowboy" folgt der erste deutliche Bruch. Nach dem lauten House- und Party-Pop wird das Album ruhiger und nachdenklicher. In "Embarrassingly" blickt Sivan auf eine vergangene Liebe zurück.

Auf Instagram nannte Sivan den Song eine "Masturbationshymne", was eher ein Scherz gewesen sei. Der Kern des Liedes sei die peinliche Erkenntnis, noch immer von einer alten Beziehung zu träumen. "Es gibt zwar eine Textzeile über Masturbation, aber die ist stark mit Hall unterlegt und eher im Hintergrund. Wer will, kann sie finden."



In "Le Boy" singt Sivan über die Sehnsucht, den richtigen Mann zu finden.

Und auch auf "Sex Star" gibt er sich nachdenklich. Der Sänger möchte alles tun, um einem Mann zu gefallen.

Mit "Troye Meets World" kehrt die Platte zur Party zurück. "FF" steht für "fucking forever" und richtet sich erneut an einen Mann, den Sivan noch nicht kennengelernt hat. "Ich glaube, ich träume echt viel vor mich hin. Ich war schon verliebt, also weiß ich, wie sich das anfühlt. Und deshalb will ich das auch so sehr."

Ein Tagebuch, zwei Lebenswelten

"She's the Best" zeigt die zwei Lebenswelten, in denen sich Troye Sivan aktuell bewegt. Der eine steht im Club, tanzt, flirtet und singt offen über Sex. Der andere liegt allein zu Hause und wartet auf jemanden, den er noch nicht gefunden hat.

"Ich hab meine Alben eigentlich immer wie Tagebücher behandelt, also als Momentaufnahmen von bestimmten Lebensabschnitten. Und hier waren einfach beide Seiten wahr", erklärt der 31-Jährige. "Dieses ständige Hin und Her auf der Bühne, um die Welt reisen, mich total verbunden fühlen mit mir und anderen. Und auf der anderen Seite: das komplette Gegenteil. Am Ende habe ich entschieden: Die ehrlichste Version dieses Tagebuchs zeigt beides."