Musik Tourauftakt für Silly in Dresden - Kulturpalast steht kopf

Die Tour dauert bis 7. März 2025. Dabei tritt Silly auch in Sälen wie dem Leipziger Gewandhaus, der Berliner Philharmonie oder der Alten Oper in Erfurt auf. Die nächsten Auftritte sind am 23. November in Frankfurt an der Oder und am 27. November in der Stadthalle Cottbus. Am 18. Februar kehrt die Band noch einmal zum Zusatzkonzert in der Dresdner Kulturpalast zurück. "Es wird eine spannende Reise durch unser musikalisches Repertoire, welches wir zusammen mit Julia und Toni neu aufleben lassen", hieß es von Silly.