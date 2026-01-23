Musik Tim Bendzko öffnet sich – Neues Album nach Ehe-Aus

"Kopf hoch" oder "Alles in Bewegung" sind textlich und melodisch so motivierend, dass sie durchaus auch im Rahmen der Olympischen Winterspiele oder der Fußball-WM laufen könnten. "Es kann schon sein, dass das so ein bisschen vom Sport herrührt. Ich war auf einer Sportschule und habe Fußball gespielt bei Union Berlin. Und ich war in einer Gruppe schon immer eher derjenige, der sagt: "Komm, wir schaffen das jetzt.""

"Alles, nur nicht zurück" ist ein persönliches Popalbum, bei dem auch musikalisch einiges in Bewegung ist. Es pendelt zwischen ruhigen Tönen und elektronischen Beats, beinhaltet Chöre, Kanons und Sound-Effekte, für die unter anderem das Produzentenduo Truva verantwortlich ist.

Ein Leben ohne Musik?

Und was steckt nun hinter der Instagram-Ankündigung, "Alles, nur nicht zurück" sei sein vorerst letztes Album? Etwas überspitzt formuliert, sagt Bendzko, der im Mai auf Tour geht. "Ich habe nicht vor, mit Musik aufzuhören. Ich werde auch niemals ankündigen, damit aufzuhören. Dafür ist Musik mir zu sehr ein inneres Grundbedürfnis." Er habe lediglich das Gefühl, sich nach diesem Album etwas Zeit lassen zu können, die musikalische Zukunft zu planen. "Aber ich werde auf jeden Fall weiter Songs schreiben."