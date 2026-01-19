Tirol freut sich über "Tirol"

Über den neuen Boom freut sich auch die Landestourismusorganisation "Tirol Werbung". Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur heißt es dort: "Da dieser Hit gerade bei einem jungen Publikum gut ankommt, kann das insbesondere in dieser Zielgruppe das Interesse an unserem Land wecken bzw. steigern. Inwieweit sich dieser Hype auch in Buchungen manifestiert, lässt sich für uns nicht unmittelbar ablesen."