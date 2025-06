Bern betonte: "Es gibt eigentlich keinen relevanteren Ort für das Festival als Deutschland und vor allem Weimar." Damit bezieht sich der Musiker auch auf die NS-Geschichte Weimars: So jubelten etwa einst Tausende in der Stadt in unmittelbarer Nähe zum KZ Buchenwald Adolf Hitler bei seinen Besuchen zu. Gleichzeitig erklärte Bern, er wolle erreichen, dass nicht zuerst an die Schoa gedacht werde, wenn es ums Jiddische geht. "Wir möchten zeigen, dass wir feiern können und die ganze Welt Freude an der jiddischen Kultur haben kann."