Mögliche Sommerhit-Kandidaten aufgrund ihres Charts-Erfolgs gibt es 2024 inzwischen einige. Zu ihnen gehört laut GfK Entertainment "I Like The Way You Kiss Me" von Artemas. Artemas ist ein britischer Musikproduzent, der mit diesem elektronischen Lied und Ohrwurm - nicht zuletzt durch viel Tiktok-Verwendung - einen Welthit landete.

Ein weiterer Kandidat ist "Move" von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii.

Der Berliner DJ Adam Port hat sich mit seinem Kollektiv Keinemusik international einen Namen gemacht. Sein elektronischer Track "Move" bietet sommerlichen Sonnenuntergangssound, klingt nach Ibiza oder Burning-Man-Festival.

Ebenfalls im engeren Kandidatenkreis für den Sommerhit '24 befindet sich "Pedro" von Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà. Der gut tanzbare Track ist eine neue Version des gleichnamigen Italo-Disco-Klassikers von Raffaella Carrà. Das Original der 2021 mit 78 Jahren gestorbenen italienischen Sängerin kam 1980 heraus. "Pedro" gehört neben "A far l’amore comincia tu" (auf Deutsch auch als "Liebelei" bekannt) zu Carràs bekanntesten Hits.