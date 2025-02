Auch abseits von Silly will Reznicek weiter am Bass bleiben. Ein Projekt verbindet ihn mit Driftwood Holly. So nennt sich ein Musiker, der vor mehr als 20 Jahren aus Oberwiesenthal nach Dawson City in Kanada auswanderte und dort als musikalischer Geschichtenerzähler sein Geld verdient. Mit ihm und weiteren Kollegen spielt der gebürtige Dresdner Reznicek seit 2013 Folk und Country - in Kanada und auch in Deutschland. "Das macht viel Spaß."