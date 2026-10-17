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Musik Silbereisen: Für Kelly Family vor Konzerthalle übernachtet

Immer wieder feiert Schlagerstar Florian Silbereisen große Feste - auf deren Gästeliste stehen meist große Namen. Viele Jahre voller Erinnerungen. Welche Silbereisen besonders im Kopf geblieben sind.

Dortmund - Auf der Bühne stehen bedeutet für Schlagerstar Florian Silbereisen auch, immer wieder persönliche und emotionale Momente zu erleben. "Helene hat mich überrascht und zu Tränen gerührt, ich durfte mit der Kelly Family zusammen singen - ausgerechnet in der legendären Westfalenhalle, vor der ich als Kind mit meiner Schwester übernachtet habe, um die Kelly Family zu sehen", erinnert sich der 45-Jährige. In der Dortmunder Konzerthalle feiert der Sänger diesen Samstagabend das Jubiläum seiner Show "Schlagerbooom".

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Das zehnjährige Bestehen der Live-Show nutzt Silbereisen auch, um zurückzublicken. "Mit meinen KLUBB3-Freunden durfte ich 2016 beim ersten "Schlagerbooom" an Bungeeseilen schweben", erzählt er im dpa-Interview. Er könne noch viele weitere Erinnerungen aufzählen. "Doch das allerschönste für mich ist, wenn tausende Menschen zusammen singen und feiern - egal, woher sie kommen, egal, woran sie glauben und egal, wen sie lieben."

Schlagergrößen am Wochenende bei Silbereisen zu Gast

"10 Jahre Schlagerbooom - Alles funkelt! Alles glitzert!" läuft von 20.15 Uhr an live im Ersten und im ORF. Neben mehr als 20.000 Fans sollen laut Veranstaltern unter anderem auch Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale und Dieter Bohlen kommen, um Silbereisen und seinem Team zu gratulieren. Auch Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Andreas Gabalier und Cindy aus Marzahn werden erwartet. Die Macher weisen jedoch darauf hin, dass sich Programm und Besetzung noch ändern können.

Auch Helene Fischer steht auf der Gästeliste der Jubiläumsausgabe von Silbereisens Show. Fischer und Silbereisen waren mehrere Jahre lang ein Paar und gaben 2018 ihre Trennung bekannt. Auf der Bühne standen sie seitdem immer wieder gemeinsam. Die gut dreistündige Show ist eine Produktion im Auftrag von MDR, BR und WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF.