Dortmund - Auf der Bühne stehen bedeutet für Schlagerstar Florian Silbereisen auch, immer wieder persönliche und emotionale Momente zu erleben. "Helene hat mich überrascht und zu Tränen gerührt, ich durfte mit der Kelly Family zusammen singen - ausgerechnet in der legendären Westfalenhalle, vor der ich als Kind mit meiner Schwester übernachtet habe, um die Kelly Family zu sehen", erinnert sich der 45-Jährige. In der Dortmunder Konzerthalle feiert der Sänger diesen Samstagabend das Jubiläum seiner Show "Schlagerbooom".