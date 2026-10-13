Musik Silbereisen feiert großes "Schlagerbooom"-Jubiläum

Dortmund - Trotz seiner jahrelangen Erfahrung wird Schlagerstar Florian Silbereisen auch am kommenden Wochenende wieder nervös hinter der Bühne stehen. "Das Lampenfieber wird mit jedem Lebensjahr immer schlimmer, aber ich habe gelernt, damit umzugehen", sagt der Moderator und Sänger vor der Jubiläumsausgabe seiner Show "Schlagerbooom" der Deutschen Presse-Agentur. Neben zahlreichen Größen aus der Schlagerwelt erwarten die Veranstalter in der Dortmunder Westfalenhalle am Samstag eigenen Angaben nach auch mehr als 20.000 Fans, die um die Bühne stehen und mitfeiern sollen.