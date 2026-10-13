Musik Silbereisen feiert großes "Schlagerbooom"-Jubiläum

Show-Erfinder Jürgens: "Wir wollten das komplett anders angehen"

Erfinder der Erfolgsshow ist TV-Produzent Michael Jürgens, der hinter fast allen von Silbereisens Shows steckt. Für "Schlagerbooom" habe es vor zehn Jahren kein Vorbild gegeben, erzählt er. Jedes einzelne Element der Live-Show sei neu entwickelt worden. "Beim Schlagerbooom sollte beispielsweise erstmals in einer Schlagershow, wie bei einem Fußballspiel im Stadion, eine Spidercam durch die Halle fliegen - also eine Kamera, die an vier Seilen hängt." Mittlerweile campten in der Nacht vor der Show sogar Fans vor der Halle, um später die besten Stehplätze zu bekommen.