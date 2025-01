Berlin - Rapperin Shirin David ("Bauch Beine Po") verschiebt ihr neues Album "Schlau aber Blond" um zwei Wochen auf Mitte Februar. Die Platte soll nun am 14. Februar erscheinen - also am Valentinstag. "Ganz ehrlich: irgendwie nice", sagte David in einem Youtube-Video über das neue Datum. Ursprünglich war die Veröffentlichung am 31. Januar geplant.