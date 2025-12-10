London - Die Witwe der vor einigen Monaten gestorbenen Rocklegende Ozzy Osbourne hat sich zu einer düsteren Warnung seiner Mediziner vor seinem letzten Konzert geäußert. "Die wichtigsten Ärzte sagten zu ihm: Wenn du diese Show machst, dann war's das. Das schaffst du nicht", sagte die 63-Jährige in der Youtube-Show "Piers Morgan Uncensored". Die Frage von Moderator Morgan, ob er also in Kauf genommen habe, dass ihn das Konzert umbringen werde, bejahte sie. Sie fügte hinzu: "Er wollte nicht auf der Bühne sterben und es ist nicht so gekommen. Er hat es auf seine Weise gemacht."