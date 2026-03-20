Musik-Sendung: Geschwister Rina und Aki gewinnen Musiknachwuchs-Castingshow

Hürth/Erfurt - Die Geschwister Rina (14) und Aki (18) aus dem fränkischen Herzogenaurach haben sich zum Sieg bei der KiKA-Talentshow "Dein Song" gesungen. Die Zuschauer stimmten bei der Liveshow aus Hürth bei Köln am Abend für den Song "Without you". Damit kürten sie Rina und Aki, die mit ihrem Musikpaten Levent Geiger auf der Bühne standen, zu den Gewinnern der mittlerweile 18. Staffel des Musik-Formats des in Erfurt beheimateten Kinderkanals.