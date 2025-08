Amsterdam - Der niederländische Schlagersänger Hein "Heintje" Simons bangt um seine Karriere. Sein Gehör spiele nicht mehr mit, sagte der 69 Jahre alte Sänger der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn das nicht besser wird, dann muss ich das Singen früher an den Nagel hängen, als ich will", so Simons.