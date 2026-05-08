Tatsächlich läuft auch mal was schief. Kürzlich musste sich die Sängerin zu einem Video verhalten, auf dem sie mit Kindern in Südafrika gesungen hatte. Kritisiert wurde etwa, dass sie die Kinder für ihren Content instrumentalisiere.

Engels erklärte, sie habe gute Absichten gehabt, verstehe aber auch, dass "die Art, wie ich diesen Moment geteilt habe, sensibel ist und missverstanden werden kann". Sie sei im Rahmen ihrer Stiftung in Südafrika gewesen, mit der sie Frauen und Mädchen stärken wolle. Sie nahm das Video offline.

Zu glatt, um glaubwürdig zu sein?

In diesem Moment bekam sie womöglich auch die neue Wucht zu spüren, die eine Nominierung als ESC-Act mit sich bringt. Skeptiker gibt es noch genügend da draußen - gerade auch wegen der perfekt kontrollierten Auftritte, die sie mittlerweile darbietet. Wo hört Perfektion auf, wo fängt Beliebigkeit an?

Auch ihr ESC-Lied kann man aus diesen beiden Perspektiven betrachten. Es ist eine konsequent durch choreographierte Tanz-Nummer mit feministischer Botschaft - also genau das, was gerade angesagt scheint im Pop-Business.

Sie selbst betont aber: "Wir Frauen werden oft dazu erzogen, eher leise zu sein, uns anzupassen und bloß nicht zu sehr anzuecken. Mein Song sagt genau das Gegenteil: Wir dürfen laut sein, wir dürfen brennen, und wir müssen uns nicht verstellen." Diese Botschaft sei ihr wichtig.

Ganz sicher ist der ESC der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere. "Wenn ich an die kleine Sarah denke, die damals mit drei Jahren mit ihrem Spielzeug-Mikro im Zimmer stand – die hätte niemals geglaubt, dass sie mal für Deutschland beim ESC dabei sein darf", gibt sie zu.

Vieles wird natürlich davon abhängen, auf welchen Platz sie sich singt. Wovon man ausgehen kann: Jeder Ton und jede Bewegung werden perfekt sitzen.

Für Sarah Engels könnte es dann der Moment sein, in dem eine Karriere, die lange unterschätzt wurde, endgültig eine neue Erzählung bekommt.