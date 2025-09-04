Musik: Sänger JJ freut sich auf Heim-ESC in Wien

Wien - Der österreichische ESC-Gewinner JJ (24) ist glücklich, dass der Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in seiner Heimatstadt ausgetragen wird. "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er hier zu Hause in Wien stattfinden wird. Der 60. ESC war hier in Wien und der 70. wieder", sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin wirklich so gespannt, wie es nächstes Jahr sein wird und freue mich für alle Teilnehmenden, weil das einfach einer der coolsten Momente in einer Karriere sein kann."