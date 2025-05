Musik: Rund 17.800 Musikfreunde bei Thüringer Bachwochen

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Bachwochen haben in diesem Jahr nach Veranstalterangaben rund 17.800 Musikfreunde angelockt. Das waren deutlich weniger als zur 20. Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr, die rund 24.300 Besucher zählte. Intendant Carsten Hinrichs sieht den Grund für den Rückgang in dem späteren Zeitpunkt, zu dem das Festival in diesem Jahr ausgetragen wurde. Die Saison 2025 habe gezeigt, dass ein Festival, das bis in den Mai hinein reiche, unter anderem durch Osterferien, Brückentage und sommerliche Temperaturen durchaus Konkurrenz bekomme.