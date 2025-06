Aktuell steht Gessle mit der schwedischen Sängerin Lena Philipsson (59) wieder als Roxette auf der Bühne. Nach Stationen in Südafrika, Australien und Skandinavien wird es in München am Abend das erste Deutschlandkonzert in der neuen Konstellation geben, im Herbst sollen weitere folgen. "Nächstes Jahr können wir hoffentlich nach Südamerika und in den Rest der Welt reisen", kündigte Gessle an. Um nachdenklich hinzuzufügen: "Wenn es eine Welt gibt, in die man reisen kann. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie sich die politische Lage entwickelt."