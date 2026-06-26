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  4. Roland Kaiser lässt Hitze kalt - Konzert nicht abgesagt

Musik Roland Kaiser lässt Hitze kalt - Konzert nicht abgesagt

Sieben Fässer Wasser: Roland Kaiser trotzt auch im hohen Musikeralter der extremen Hitze - und tritt auf dem weitgehend schattenfreien Coburger Schlossplatz auf.

Musik: Roland Kaiser lässt Hitze kalt - Konzert nicht abgesagt
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Roland Kaiser sagt ungeachtet extremer Hitze sein Konzert in Coburg nicht ab. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

Coburg - Kinder haben hitzefrei, Spitzensportler verschieben Wettkämpfe - doch ein Senior zieht durch: Roland Kaiser (74), Veteran der deutschen Schlagerszene, hat seinen für Freitagabend geplanten Open-Air-Auftritt auf dem Schlossplatz im oberfränkischen Coburg ungeachtet der großen Sommerhitze nicht abgesagt. Das Konzert werde lediglich um eine halbe Stunde nach hinten verlegt und soll um 20.30 Uhr starten, teilten die Veranstalter mit. Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitag für Coburg eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben.

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Kaiser, der bei seinen Konzerten üblicherweise in Anzug und Krawatte auftritt, war bis vor einigen Jahren schwer lungenkrank und kommunizierte dazu auch offen. Seit 2010 lebt der Sänger ("Sieben Fässer Wein") mit einer Spenderlunge. In den vergangenen Jahren feierte er im Alter von über 70 Jahren noch einmal große Erfolge. Vor allem bei seinen Live-Auftritten strömen Fans in Scharen in Stadien und Hallen.