Stipe wurde 1960 in der Nähe der US-Großstadt Atlanta (Georgia) geboren. Wegen der militärischen Karriere seines Vaters wuchs er an unterschiedlichen Orten in den USA auf, lebte aber auch in Deutschland: Ein Foto zeigt den sechsjährigen Michael vor dem Stadtwappen Hanaus. Zum Studium ging Stipe zurück nach Georgia und studierte in der Stadt Athens, wo er in der lokalen Rockszene Bill Berry, Peter Buck und Mike Mills kennenlernte und mit ihnen die historische Entscheidung zur Gründung einer Band fällte.