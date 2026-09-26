Musik: Rapper Danger Dan spricht über Coming-out

Berlin - Der Musiker Danger Dan hat über eine frühere Liebesbeziehung zu einem Mann und seine sexuelle Orientierung gesprochen. "Ich habe mich zwar nie als besonders hetero erlebt, aber auch nicht als schwul oder bi. Mir war sowas immer recht schnurz", sagte der 43-Jährige dem "Tagesspiegel". Auf seinem neuen Album "Keine Angst", das am 2. Oktober erscheint, singt er unter anderem über die Beziehung zu seinem Ex-Freund. Angesichts von Bedrohungen queerer Veranstaltungen durch Islamisten und Nazis sei nun der richtige Zeitpunkt für ein schwules Liebeslied: "Ich solidarisiere mich nicht nur mit euch, sondern ich bin einer von euch."