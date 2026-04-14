Zwei Sekunden als Auslöser

Hintergrund des Falls ist eine zwei Sekunden lange Tonfolge, die der Hip-Hop-Produzent Pelham aus dem Kraftwerk-Titel Metall auf Metall (1977) entnahm und, in einer leicht verlangsamten Version, im Song Nur mir aus dem Jahr 1997 verwendete - ohne vorherige Zustimmung der Musikgruppe. Kraftwerk-Mitbegründer Ralf Hütter war der Ansicht, dass das sogenannte Sample daher gestohlen worden sei, und verklagte den Produzenten. Weil die Verwendung von Samplen aus älteren Songs in der Musikindustrie eine verbreitete Praxis ist, hat der Streit Signalwirkung für die gesamte Branche.