Musik Premiere von "La Bohème" - Eiffelturm vor dem Dom

Zum Bühnenbild auf den Domstufen gehört ein etwa 16 Meter hohes Model des Eiffelturms und eine 22 Meter lange Rutsche. Erzählt wird die Geschichte von mittellosen Künstlern im Paris des 19. Jahrhunderts und einer tragischen Liebe. 20 Vorstellungstermine sind laut Theater geplant. Gegebenenfalls sei ein Zusatztermin möglich, sollte eine Vorstellung wegen Wetterkapriolen abgesagt werden müssen.