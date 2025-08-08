Erfurt (dpa/th) - Mit dem Opern-Klassiker "La Bohème" starten die Domstufen-Festspiele am Freitag (20.30 Uhr) in die diesjährige Saison. Die Aufführungen des Theaters Erfurt vor der imposanten Kulisse von Dom und Severikirche locken in jedem Jahr Tausende Besucher in die Thüringer Landeshauptstadt. "La Bohème" von Giacomo Puccini (1859 - 1924) gilt nach Theaterangaben als eine der zehn meistgespielten Opern der Welt.
Musik Premiere von "La Bohème" - Eiffelturm vor dem Dom
dpa 08.08.2025 - 03:30 Uhr