Musik Pianist Alfred Brendel mit 94 gestorben

1970 ging er nach London

Später besuchte er die Schule in Zagreb, wo er mit sechs Jahren den ersten Klavierunterricht bekam. Es folgte ein Studium am Konservatorium in Graz, später in Wien. Im Alter von 17 Jahren gab Brendel in Graz sein erstes öffentliches Konzert. Seine internationale Karriere begann 1949. 1950 zog er endgültig nach Wien, 1970 übersiedelte er nach London.