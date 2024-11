Ein konzertantes Pasticchio ist Puccini und seinen in Venedig uraufgeführten Opern wie "L’italiana in Algeri", "Tancredi" oder "Semiramide" gewidmet. Ebenfalls konzertant erklingt Verdis "La Traviata". Den Bogen zur Gegenwart schlägt ein Konzert, in dem Monteverdis "Marienvesper" einer neuen Komposition von Bruno Mantovani gegenübergestellt wird, für das er Rilkes Gedicht "Venezianischer Morgen" vertont.