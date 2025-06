Dazu heißt es auch: "Free Russia, let Russia be free, from the lies of its leaders" ("Befreit Russland, lasst Russland frei sein, von den Lügen seiner Anführer"). Im Video zum Song-Mix sind unter anderem Ausschnitte von Reden des Oppositionellen zu sehen. Nawalny war der bekannteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin. Er starb 2024 in einem russischen Straflager.