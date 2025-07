München (dpa/lby) - Die Münchner Opernfestspiele präsentieren die zweite Premiere ihrer Festspiel-Saison. An diesem Freitag (19.00 Uhr) feiert die Oper "Pénélope" von Gabriel Fauré Premiere in einer Inszenierung von Andrea Breth. Ungewöhnlich für die Festspiel-Saison in der bayerischen Landeshauptstadt: Kurz vor der Premiere gab es noch Restkarten.