Musik Oktoberfest-Musical feiert München-Premiere

Applaus und Standing Ovations kurz vor Wiesn-Start

In München kommt die Story rund um die Liebesgeschichte von Ludwig I. von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, aus deren Hochzeit 1810 das Oktoberfest hervorging, gut an. Es gibt viel Applaus, sogar einige Standing Ovations - und das, obwohl das Musical das Oktoberfest-Thema, das in München ein durchaus ernstes sein kann, wie der Geschäftsleiter der Komödie, Ralf Komorr, zur Begrüßung sagt, alles andere als ernst behandelt. Satirisch greift der insgesamt etwas unausgegorene Stoff die Entstehungsgeschichte der Wiesn ebenso auf wie die alljährliche Debatte um den schon wieder gestiegenen Bierpreis.