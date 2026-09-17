Musik Oktoberfest-Musical feiert München-Premiere

München - Wenige Tage vor dem Anstich hat München sich mit einem Wiesn-Musical auf das Oktoberfest eingestimmt. "Oktoberfest A Musical. An Almost True Story. Beinah wahr ..." feierte Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof. Damit wurde ein Kuriosum der Musiktheater-Geschichte zumindest ein wenig ausgeglichen: Das Stück war nämlich vor rund zwei Jahren ausgerechnet in Berlin uraufgeführt worden. Es ist ein Musical von Hollywood-Komponist und Grammy-Preisträger Harold Faltermeyer, der schon den "Axel F"-Soundtrack zum Kino-Klassiker "Beverly Hills Cop" beisteuerte.