Großspende für Betroffene

Wie andere Stars will Beyoncé den Betroffenen der Großbrände helfen. Mit ihrer Stiftung "Beygood" will sie 2,5 Millionen Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro) an Betroffene der Brände im Raum Los Angeles spenden. "Los Angeles, wir stehen an eurer Seite", hieß es in einem Post der Stiftung auf Instagram.