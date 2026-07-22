Musik Neue Töne, junge Leute - frischer Wind für Herzberg-Festival

Insgesamt werden rund 200 Künstler unterschiedlicher Musikrichtungen auf den fünf Bühnen zu sehen sein - darunter sicher manche Neuentdeckung für die Besucher. Der Herzberg ist für seinen schillernden Genre-Mix von Rock bis Jazz, von Weltmusik bis Electro berühmt.

Awareness-Team für ein gutes Miteinander

Vielfalt statt Einerlei und Hippie-Klischees, das macht für Gunther Lorz den Herzberg und seine Besucher insgesamt aus - auch er selbst sei eher "Freigeist" als Hippie. Das Festival sieht er als eine Art Spielwiese der Selbstentfaltung, auf der jeder tun und lassen könne, was er mag - in den Grenzen eines friedlichen Miteinanders natürlich. Darauf, dass alles sicher und respektvoll abläuft, achtet seit einiger Zeit auch ein Awareness-Team - eine echte Errungenschaft, die man vor allem Hinweisen jüngerer Besucher verdankt, wie Lorz sagt.

Auch neue musikalische Impulse wollen die Organisatoren setzen: In diesem Jahr etwa soll der erste "Herzberg-Sing-Along" mit Julia van Embers & The Mountain Voices den Trend zum gemeinschaftlichen Singen aufgreifen. Lorz kann sich für die Zukunft auch mehr DJ-Sets statt nur einzelner Konzerte auf dem Festival vorstellen. "Ich habe den Verdacht, dass die jungen Leute nicht mehr so alle sieben Minuten klatschen müssen", sagt der 58-Jährige, der selbst in einer Metal-Band spielte und schon auf dem Kult-Festival Wacken aufgetreten ist. "Die haben ihr Gemeinschaftserlebnis auch, wenn ein DJ auflegt und sie da abtanzen."