Erst Bedenkzeit erbeten - und dann "Ja" gesagt

"Und im Studio wurde mir klar: Hey, Lena hat diese Fähigkeit, die nur sehr wenige Sängerinnen haben, Songs wie "Fading Like A Flower", "Spending My Time", "Queen of Rain" oder "It must have been love" zu singen", erinnerte sich Gessle im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Also habe er sie gefragt, ob sie mit ihm das musikalische Erbe von Roxette fortführen wolle.