Musik Neue Bach-Dokumente geben Einblick in Leipziger Kirchenmusik

Leipzig - Nach dem Sensationsfund bislang unbekannter Bach-Werke Ende vergangenen Jahres sind in Leipzig weitere historische Quellen zur Kirchenmusikzeit Johann Sebastian Bachs aufgetaucht. Im Stadtarchiv wurden rund 60 bislang unbekannte Akten mit Handschriften aus dem Umfeld des Komponisten entdeckt, darunter Schriftstücke von Bach selbst sowie vom Schriftsteller Johann Christoph Gottsched und dem Komponisten Georg Philipp Telemann, wie die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig mitteilte.