Musik: Nelly Furtado meldet sich mit siebtem Album zurück

Mehrere Songs mit anderen Künstlern

Auch Songs wie "Showstopper" oder "Ready vor Myself" laden zum Tanzen ein, während sich mit Stücken wie "All Comes Back", "Better Than Ever" und allen voran "Untitled" auch ruhigere und nachdenklichere Töne auf der Platte finden. Furtado lässt auf dem Album unterschiedliche Musikstile wie R&B, Pop, Folk und tanzbare elektronische Musik miteinander verschmelzen. Die Stücke wirken modern und zeitlos zugleich.