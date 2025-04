New York - Der Folkrock-Musiker Neil Young ("Heart of Gold", "Harvest Moon") macht sich Sorgen darüber, ob er nach seiner Europa-Tournee im Sommer wieder in die USA zurückkehren kann. "Wenn ich in Europa Musik machen werde und dort über Donald J. Trump spreche, könnte ich einer derjenigen sein, die nach Amerika zurückkommen und an der Einreise gehindert oder ins Gefängnis gesteckt werden, um auf dem Zementboden mit einer Aluminiumdecke zu schlafen", schrieb der 79-Jährige auf seiner Webseite.