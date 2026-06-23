Musik: Musikfest bringt vergessene Komponisten zurück auf die Bühne

Jubiläen von zehn mitteldeutschen Komponisten

Im Mittelpunkt stehen Jubiläen von zehn mitteldeutschen Komponisten und Musikpersönlichkeiten. "Die Komponisten wurden nicht vergessen, weil sie schlecht sind, sondern weil sie einfach niemand kennt", sagte Schad. Gewürdigt werden unter anderem der 350. Geburtstag von Johann Bernhard Bach und Ernst Christian Hesse, der 250. Geburtstag von E.T.A. Hoffmann sowie der 200. Todestag von Carl Maria von Weber. Insgesamt gebe es 2026 rund 135 mitteldeutsche Komponisten-Jubilare, von denen zehn im Festivalprogramm vertreten seien.