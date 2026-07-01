Musik: Moritzburg Festival Orchester mit Mozart-Erstaufführung

Von Mozarts Konzert für Oboe und Orchester in F-Dur (KV 293) war nur der erste Satz als Fragment erhalten. Der Oboist und Komponist Gotthard Odermatt hat es komplettiert. Am 22. August spielt Albrecht Mayer das Werk im Kulturpalast von Dresden mit dem Moritzburg Festival Orchester. Am Pult steht dessen Chefdirigent Josep Caballé Domenech.