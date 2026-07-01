Musik: Moritzburg Festival Orchester mit Mozart-Erstaufführung

Dresden/Moritzburg (dpa/sn) - Das Moritzburg Festival für Kammermusik sorgt weiter für Innovationen. Bei der Neuauflage im August kommt es sogar zur Dresdner Erstaufführung eines Werkes von Wolfgang Amadeus Mozart, teilte das Festival mit.
Immer wieder werden Fragmente von Kompositionen auch großer Meister gefunden und dann vervollständigt. Dresden kann sich demnächst auf einen neuen Mozart freuen.
Dresden/Moritzburg (dpa/sn) - Das Moritzburg Festival für Kammermusik sorgt weiter für Innovationen. Bei der Neuauflage im August kommt es sogar zur Dresdner Erstaufführung eines Werkes von Wolfgang Amadeus Mozart, teilte das Festival mit.
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Von Mozarts Konzert für Oboe und Orchester in F-Dur (KV 293) war nur der erste Satz als Fragment erhalten. Der Oboist und Komponist Gotthard Odermatt hat es komplettiert. Am 22. August spielt Albrecht Mayer das Werk im Kulturpalast von Dresden mit dem Moritzburg Festival Orchester. Am Pult steht dessen Chefdirigent Josep Caballé Domenech.
Das Moritzburg Festival Orchester vereint in diesem Jahr 41 junge Frauen und Männer aus 18 Ländern. Sie wurden für die Festival Akademie ausgewählt und sind auch noch beim Proschwitzer Musikpicknick am 16. August und bei einem Konzert am Tag danach auf der Schlossterrasse in Moritzburg zu erleben.
Die Akademie ist seit ihrer Gründung 2006 Bestandteil des renommierten Moritzburg Festivals und hat sich unter der künstlerischen Leitung der Geigerin Mira Wang der Förderung junger hochbegabter Musiker aus aller Welt verschrieben. Die Teilnehmer werden jedes Jahr in einem international ausgeschriebenen Verfahren aus mehreren Hundert Bewerbern ausgewählt. Dank Sponsoren und privater Patenschaften erhalten alle Akademisten in Moritzburg ein Vollstipendium.