Musik Moritzburg Festival lädt zur musikalischen Flussreise ein

Dresden/Moritzburg (dpa/sn) - Das Moritzburg Festival für Kammermusik unternimmt in diesem Jahr eine musikalische Flusspartie. In 20 Konzerten nehmen 26 Musikerinnen und Musiker aus aller Welt das Publikum mit auf eine Reise von der Newa über Moldau und Elbe, Donau und Seine bis hin zum Mississippi. "Auf der Terrasse des Moritzburger Schlosses wird unsere Musik Teil der Natur und Architektur, selbst die Gänse auf dem Schlossteich melden sich zu Wort", beschreibt Festival-Leiter Jan Vogler die Atmosphäre.