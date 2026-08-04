Musik Moritzburg Festival lädt zur musikalischen Flussreise ein

Moritzburg ist Anziehungspunkt für Musiker aus aller Welt

Das renommierte Moritzburg Festival erlebt in diesem Jahr seine 34. Ausgabe. Jan Vogler hatte 1993 mit seinem Bruder Kai und seinem Cello-Kollegen Peter Bruns das Festival aus der Taufe gehoben. Schon bald wurde der idyllische Ort vor Dresdens Toren zu einem Anziehungspunkt für Kammermusiker aus aller Welt. Dabei hatten sich die Gründer vom Marlboro Festival in den USA inspirieren lassen. Auch dort stellen Teilnehmer nach einer Probenphase die Ergebnisse der Arbeit in Konzerten vor.